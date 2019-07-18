台科大、屏科大、雲科大三校談合併，高教界對此怎麼看？國立台北商業大學校長張瑞雄表示，合併當然是很好，但是有幾個問題要面對：首先，縱貫台灣北中南的三個校區要怎麼運作？此外，三校合併只是讓大學校數減少，但是對整個高教的縮減並沒有甚麼幫助，因為現在問題是學生人數少、學校數目太多，三校合併之後教育部還可能核給更多招生名額，對私立大學反而是雪上加霜。

台北海洋科技大學校長、私立科技大學校院協進會理事長唐彥博表示對此「樂觀其成」，因為這三校整併是優勢加優勢、一加一大於二，先前高雄三個大學整併也是資源相加，很快提升整體國際排名和競爭力。

不過唐彥博也同樣指出國立科大整併對私校的衝擊，因為未來少子化的速度只會更快不會減緩，公立大學強強合併，會吸走更多學生，加速私校的危機意識，像屏科大就可能受惠，未來招生可能增加。

兩人不約而同提到三校合併後的命名問題，此前國立高雄科技大學是由國立高雄應用科技大學、國立高雄第一科技大學及國立高雄海洋科技大學組成，因為都在同一縣市，命名還容易；台科大、屏科大、雲科大天各一方，目前似乎還沒確定校名問題。

(旺報 )