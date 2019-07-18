讓民眾更了解計畫內容，苗栗縣智障福利協進會下鄉宣傳，盼結合社區資源幫助心智障礙家庭。（巫靜婷翻攝）

苗栗縣心智障礙者雙老家庭支持整合服務計畫內容。（巫靜婷翻攝）

孩子會長，父母會老，苗栗縣政府社會處配合衛福部社家署推動「雙老家庭支持整合服務計畫」針對家中有35歲以上心智障礙者且照顧者為60歲以上的雙老個案，給予資源支持網絡，提供專業人員到宅等服務，迄今苗縣約有170多個個案服務中，盼緩解年邁照顧者照養身心壓力。

照顧人力不足是心智障礙家庭心中最大的痛，多數年輕夫妻認為自己的體力充足，照顧心智障礙孩子綽綽有餘，卻忽略有一天年老體衰，自己帶不動孩子外，孩子也養成習慣無法融入社區，社會處觀察個案發現，獨力照養使照顧者身心壓力倍增，加上照顧機構不足，老小孩未來不知何去何從。

社會處配合中央政策，委託苗栗縣智障福利協進會辦理雙老家庭支持整合服務，今年已邁入第3年，身障服務科指出，雙老計畫針對家中有35歲以上患有身心障礙類別第一類的民眾且同住家庭的主要照顧者符合60歲以上年邁失能條件，可免費申請服務，第一類包含智能障礙、失智症、自閉症等。

身障科社工李元斌表示，服務內容包含專業人員到宅服務及訪視、辦理照顧者與身障者的心理諮商、巡迴社區舉辦宣導座談並連結社區資源等，到宅服務部分政府有補助，相關服務可於上班時間連絡縣府社會處或037－368611苗栗縣智障福利協進會洽詢。

(中時 )