沒吃早餐有諸多壞處，但你可能沒想過，長年沒吃早餐竟會長出大量膽結石。一位女子身上取出7千多顆膽結石，這情形簡直駭人聽聞。醫師表示，這主要是遺傳和飲食起的作用。不吃早餐的危害不僅於此，可能會暴飲暴食，造成營養過剩導致肥胖，從而引起高脂血症、糖尿病、動脈粥樣硬化等慢性疾病，或因過度肌餓，導致血糖水平大幅下降，影響大腦的認知學習。

梨視頻報導，大陸湖北一位54歲女性近期腹部劇烈疼痛。醫生檢查發現，因她長期不吃早餐和不愛喝水，膽囊充滿結石。經過3小時手術，醫護人員從她的體內取出7750顆結石，最大的有雞蛋黃大小，最小的如芝麻，膽結石專科醫師表示，這是他從醫多年碰到膽結石最多的一個病例。

醫學界對於膽囊裡為何會長膽結石這個問題，已研究經年年，目前認為主要與遺傳以及飲食有關。那麼，早餐和結石之間，到底有何關連？

澎湃新聞報導，上海交大學附屬仁濟醫院南院普外科執行主任孫建華師解釋，生理情況下，膽汁由肝臟分泌之後儲存在膽囊內，當進食脂肪類食物時，刺激膽囊收縮，將膽汁通過膽道排入腸道促進脂肪的消化。

不吃早餐長出膽結石，其成因是膽囊由於缺少刺激而處於靜止狀態，膽囊不收縮，會使膽汁滯留在膽囊內；另一方面，空腹使膽汁的分泌量明顯減少，而且膽汁中膽鹽的分泌量也會顯著減少，而膽固醇的含量不變。膽鹽具有溶解膽汁中膽固醇的作用，空腹時間較長，膽汁內的膽固醇過飽和析出而形成結石。膽結石一旦形成，不發作還好，發作起來那真是痛苦不堪，有些還需要做手術才能解決。

早餐吃得不規律、不均衡甚或不吃，對健康有諸多隱患。主任醫師孫建華指出，不吃早餐意味著中餐會吃多，會攝入更多高糖高脂的食物，會增加胃腸道的負擔，長期會造成胃炎、胃潰瘍、腸道功能紊亂等疾病。其次，由於饑餓感非常強烈，可能會暴飲暴食，造成營養過剩導致肥胖，從而引起高脂血症、糖尿病、動脈粥樣硬化等慢性疾病。另外，不吃早餐意味著禁食近12小時，會導致血糖水準大幅下降，影響大腦認知功能，嚴重影響學習與工作。

(中時電子報)