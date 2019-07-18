最近海委會小編一篇「我可能不會救你」的颱風來襲提醒文，引發熱議，有人覺得有創意，有人覺得毒舌，評價不一，但確實引起廣大民眾注意海邊戲水安全問題。不只戲水安全值得關注，日前一群身障教練和潛水員，背起重達20公斤的潛入裝備，潛入海裡撿拾垃圾，清出近百公斤的海洋垃圾，希望藉此呼籲國人海洋環境保育的重要。

淨灘活動，很多人參加過，但「淨海」需要「潛水」，可不是每個人都做得到。臺灣身心障礙潛水協會及長期關懷身障權益的跨國企業公益支持之下，由企業志工的帶領陪伴，在野柳海洋世界旁的海王星碼頭，舉辦了一場別開生面的「守護海洋 夢想潛淨」的淨海活動。

這次淨海活動總計有9名身障潛水教練群與11名身障潛水員，克服身體生理

上的障礙，背起重達20公斤的潛水裝備，潛入海裡撿拾垃圾，另外還有一群熱心公益的潛水志工陪伴下海，最後總共清出了近百公斤的海洋垃圾，其中佔最大多數的還是塑膠廢棄物，可見全民減塑生活還有待落實。

海洋委員會海洋保育署署長黃向文表示，聽到身障朋友舉辦淨海活動時，心中相當感動，他特別準備了洋蔥袋和頭巾來鼓勵身障朋友們。另外，黃向文表示，最近公布的調查報告中顯示海洋生物被許多人造廢棄物所害，身障朋友都知道要為海洋付出，一般正常人更是要關心海洋環境，還給海洋應有的美麗。

臺灣身心障礙潛水協會秘書長鄭建章表示，身心障礙朋友在社會當中，常被誤解為需要被幫助的群族，然而今日這群熱愛海洋的身障潛水員，為了還給海洋一個乾淨美麗的環境，以自身的力量挽起衣袖，為海洋環境盡一份心力。

鄭建章說，這次是協會首次嘗試深具意義的淨海活動，未來將會繼續推廣身障潛水考照活動，讓身障朋友突破生理限制，用更多元的方式愛自己也愛環境。

颱風天衝浪「自備塔位」 海委會示警文挨轟

(旺報 )