三上悠亞從歌壇轉戰AV界後，人氣可說是水漲船高，更躍身成為一代女帝，不過日前傳出許多知名女優無碼影片流出，三上悠亞也在名單之內，影片長度更高達12分鐘，對此她也透過IG做出回應，坦言：「很遺憾」。

三上悠亞近來成為無碼片風波受害者之一，對此AV達人一劍浣春秋提出2大疑點，表示「馬賽克破壞版影片」早將母帶破壞掉，因此再怎麼去除掉馬賽克，也無法找回原先母帶畫面，雖然所屬S1公司始終未證實影片真實性，但三上悠亞則透過IG限時動態做出回應，她表示：「很遺憾，是AI製作合成的」，以幽默詼諧方式為無碼片風波劃下句點。

日前三上悠亞來台出席活動，接受訪問時鬆口提到業界「潛規則」，就是拍片前第一步驟就是「要把自己洗乾淨」，對於拍片每次都遇到不同AV男優，該如何調適心情進入狀況?她則老神在在表示主要靠臨場反應。

(中時電子報)