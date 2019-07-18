今年大考分發怎麼填志願？升學專家表示，今年報名指考人數與去年差不多，但大學招生人數卻少5700多人，因此無法僅依賴5標變化來選填志願，還必須思考人數變化，預估進台大醫學系（自費）要449分，想要進醫學系（自費）則要424分。

升學專家司福民表示，今年和去年報名指考的人數都約5萬人，但今年大考分發招生人數（加上回流名額）是3萬4544人，僅是去年4萬0263人的86％，一舉少了14％、5719人。這個變化，讓今年選填志願變得相對困難。

升學專家劉駿豪說，今年考生選填志願時，5標的參考價值變低，而是要用去年及今年的成績組合人數統計表來算出自己落點，並且要採保守態度，多填一些志願，以避免落榜。

舉例來說，成大測量系採計國、英、數甲、物、化等5科成績，去年錄取分數是351.35分，大概排前4100名能錄取。今年則要將4100名乘以0.86，大約前3526名的考生可以錄取成大測量系，換算成分數約361分，比去年提高10分左右。

以相同方式算出中興大學化工系今年錄取分數是354分，比去年的342分提高12分；輔大資工系今年錄取分數約302分，比去年的271.2分提高約30分。由此觀之，中段校系錄取分數提高狀況會更為明顯，甚至會增加2、30分左右。

劉駿豪預估，今年要進台大醫學系（自費）要449分，醫學系自費生最低錄取分數是424分，醫學系公費生最低錄取分數預估是421分；要進台大電機系則要429分：台大財金系採計國、英、數乙等3科，預估今年加權後的錄取分數413分。

今年要進台大，大約要幾分？劉駿豪推測，採計國、英、數乙、歷、公等5科的社會組科系，考生至少要考410分才有機會進台大，比去年提高10分；至於採計國、英、數甲、物、化等5科的學系，進台大至少要385分，比去年的383分提高2分。

(中時 )