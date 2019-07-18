長榮航空企業工會傳出與桃園市空服員工會、桃園市機師職業工會合作買一送一入會方案，引起外界議論，工會秘書周聖凱昨日稱是酌予減免會費，而理事長廖以勤今說是免收會費，並由職業工會按月撥款資助，企工內部說法不太一致。有勞動官員證實，根據企工與長榮的會議紀錄，周確實提到繳一份錢可加入兩個工會。

長榮企業工會日前與長榮航空勞資調解，聚焦罷工期間地勤辛勞津貼，雙方未獲共識；企工近日又與長榮航空關係企業工會為了推派勞工退休準備金監督委員會勞工代表一事，隔空交火。

針對職業工會的買一送一方案，讓加入機師工會與空服員工會的會員，可免費加入企業工會，長榮資方、關企工與專家學者，多日來不斷質疑其合理性，此舉等於讓長榮企業工會被架空，任由外部工會掌控；企業工會則強調合法，屬於工會自主。

勞動官員透露，今年5月2日長榮航空與企業工會的會議中，有長榮代表詢問企工秘書周聖凱，加入空服員工會與企業工會，是繳一份還是兩份入會費，周回答「繳一份啊」、「我們章程有了」。

長榮代表追問，是否繳了5000元入會費，自動享有兩個工會身分，周聖凱回答並非自動享有，會員還是要填寫兩份申請書，但「怎麼審核是我們工會內部的事情」。

長榮空服員Isabel（化名）指出，自己在加入空服員工會時，也拿到申請表加入了企業工會，沒有再額外繳交費用，不過加入企工以來，沒有收過任何投票或工會活動通知。

(中時 )