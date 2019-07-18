曾罵"墮落" 林飛帆接綠副祕書長 月薪9萬

台灣著名網誌作者李旼在粉專發文。（翻攝貝勒爺與涓格格粉專）

太陽花領袖林飛帆15日起接任民進黨副秘書長，月領9萬元，台灣著名網誌作者李旼在臉書發文感嘆說，只要你投身民進黨，早晚會撈到好處，不像國民黨，寒窗苦讀，吃了多少大米洋麵，也並不一定進得了公務衙門，除非你攀親帶故。但為什麼還會有這麼多韓家軍？因為我們大家都是憑自己雙手雙腳賺錢。

曾任電視劇務、現場指導、導播的李旼，日前針對林飛帆接任民進黨副祕書長一事，在粉專《貝勒爺與涓格格》發文說，「我兒子說，加入民進黨真好，月入10萬。瞧！她（民進黨）馬上抓到一張選票，好快！為民進黨辦事會得到很大的回饋」。

他表示，搶到北農總經理的吳音寧年薪250萬；不滿31歲、未經外交特考的口譯哥趙怡翔爽領27萬；管媽女婿林子揚半句泰語不會卻駐外，爽領12萬…還有呢？還有呢？網友幫忙起底一下，「只要你投身民進黨，早晚會撈到好處，不像國民黨，寒窗苦讀，吃了多少大米洋麵，也並不一定進得了公務衙門，除非你攀親帶故」。

他說，「活了這麼大把年紀，從沒領過小屁孩這樣多的錢，不勝唏噓之至！簡直是白活了」、「為什麼會有這麼多的韓家軍？因為我們都一樣，窮兮兮苦哈哈，當然涓格格例外，她是好野人；那為什麼我們麼不支持郭台銘？因為他的錢到不了我們手上，我們要憑自己的雙手雙腳賺錢，就醬」。

(中時電子報)