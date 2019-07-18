董璇離婚後首度發文。（圖／翻攝自董璇微博）

36歲董璇和同年的高雲翔結婚8年，育有一女，去年3月高雲翔在澳洲拍戲時捲入性侵風波，董璇第一時間帶著女兒到澳洲陪高雲翔處理官司，甚至交出護照只為求讓高雲翔假釋。最近陸媒報導，高雲翔和董璇正式離婚，恢復單身後的董璇今(18日)首度發文，隻字未提前夫，反倒自訴希望能有個能照顧好孩子，又能讓媽媽們徹底解放的地方，原來是她和友人合資的親子餐廳最近將正式開幕。

高雲翔去年因性侵案被困在澳洲，最近陸媒傳出，因高雲翔無法回到大陸，便用視訊方式開庭，確認了和董璇的離婚協議，兩人各自回歸自由身，但也有一說是指為了讓董璇身上約3億台幣的家產不受性侵案波及，兩人才決定離婚，藉此方式保護身家及女兒。

董璇最近亮麗出席活動，穿著一件開岔短裙的她露出了如釋重負的燦爛笑容，令粉絲放心不少，今中午她更難得發文，宣傳和朋友合開的親子餐廳，吐露4年前就在規劃這件事，「當時的我剛好在孕期，也看到了身邊朋友當媽媽的辛苦，所以特別想要一個既能把寶寶照顧好，又能解放媽媽的地方」，希望能親手打造出一個適合親子活動的公共場所，最後歡迎網友來打卡，笑說：「以後誰再說北京沒有好的親子餐廳我跟誰急！」網友則說：「恭喜璇姐新店開業呀」、「好喜歡你堅強獨立的性格」、「支持姐姐的選擇，因為你值得擁有更好的」。

(中時電子報)