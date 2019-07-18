台化4月7日氣爆，台西鄉受災鄉民卻未領到賠償金，工業局在立委蘇治芬提案要求下啟動協調機制，會議由副局長楊伯耕（左）主持，台西養殖權益促進會理事長林源泉（後二排左）認為工安要法制化，鄉親權益才能獲得保障。（許素惠攝）

今年4月7日台化氣爆，雲林縣台西鄉公所無差別地將賠償金發給鄉民每人2500元，引起實際受害災民不滿，工業局18日邀集相關單位開會，台化及台西公所沒派員出席，災民抗議台塑沒公理，要求工安處理法治化，工業局強調，會為實際受災卻未獲賠償的鄉親主持公道。

該協商機制由立委蘇治芬提案要求工業局啟動，蘇祕書洪鳳謙、立委劉建國服務處副主任林廉貴等都參與，由工業局副局長楊伯耕主持。

但當事人台西鄉公所及台化都未派員與會，後者由麥寮管理部組長梁雲明、高級管理師周家任代表參加，但是談到賠償時，則表示無法代表台化公司，不了解詳細情形，但受害人沒有得到賠償的確不合理，會將意見帶回。

協商未果，災民拉白布條抗議台塑無良傲慢，是工業巨人，卻是公理侏儒。

台西養殖促進會理事長林源泉指出，氣爆發生後，台西鄉公所受理災民登記有800多件，該會受理了1000多件，但是公所完全沒有和災民協調，拿著這些災損內容，便自行和台塑進行密室協商，試問，這樣受理登記有何意義？

林源泉表示，被害人與加害人的關係，根據民法第106條規定，代理人未經本人同意，不得代為進行相關的法律行為，鄉民才是受害者，台西鄉公所並沒有獲得受害鄉民的授權，所以代理被害人去和台塑協商，根本就違法。

林源泉指出，麥寮鄉民每年每人有7200元敦親睦鄰回饋金，目前還在爭取依物價波動提高，受害程度不亞於麥寮的台西，卻只有發2500元就把鄉民打發掉，真正在氣爆中受害的鄉民完全未被看到，很沒公理，毫無誠意面對民意，紓處無望，唯有法治化，才能保障鄉民面對工安事件時權益不受損。

楊伯耕說，只要有具體受災情形，政府一定會要求當事人（台化）要賠償相對人，這才符合公平正義。

(中時 )