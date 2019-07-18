外媒《金融時報》引匿名受訪者說法，稱國內廣電媒體受境外勢力介入，NCC今（18）日「主動辦案」，啟動行政調查，找來中天、中視到會說明。NCC電台與內容事務處簡任視察陳書銘表示，目前僅照例請業者說明，並未定位為裁罰案，也不一定會進委員會討論。

NCC今表示，有關《金融時報》17日報導有國內廣電事業疑受境外勢力介入，影響媒體專業自主一事，NCC已密切注意並啟動行政調查，如查有明確事證，將依廣電三法規定處理；若有影響國安情事疑慮時，將依《國安法》或《兩岸人民關係條例》等規定，移請相關機關處理。

陳書銘指出，請中天、中視到會，只是因回應輿論而照往例請業者來說明，沒有確定立案進委員會討論任何裁罰、懲處，本事件也只停留在電台與內容事務處去辦理。業者來說明後，NCC原則上也不會主動透露任何細節。

另外，現階段只要求中天、中視單方面提出說明，NCC不會請《金融時報》提供任何新聞查證資料。NCC強調，廣電新聞媒體的專業、獨立、自主，為NCC監理的重點要求，若有任何影響廣電新聞媒體獨立不受干預情形，均將調查並依法處理。

(中時 )