民進黨副秘書長林飛帆今（18）日接受廣播節目專訪，指涉大陸以各種方式對台灣進行「紅色滲透」，包括宗教系統。對此，宗教團體直批，林所言根本是「選舉造勢策略」，台灣文化水準較對岸高，「我們影響他們還差不多」，兩岸民間二十多年來不斷進行交流，若真有滲透，怎麼現在反而還會讓民進黨執政？

大甲鎮瀾宮副董事長鄭銘坤表示，台灣神明大部分來自大陸，故常見有返回祖廟這類活動，鎮瀾宮也只是發揚媽祖精神，進行兩岸文化交流，會聯想到統戰實在「太離譜了」；他也反諷，民進黨阿扁執政八年，小英執政也將滿四年，難道以前的人都笨笨的、沒查出來，只有林飛帆上任副秘書長才發現？

國際佛光會中華總會總會長趙怡也表示，兩岸民間交流至少已二十多年，若民間交流會被「紅色滲透」，為什麼交流了二十多年，現在民進黨反而能夠再度執政？何況台灣社會教育程度、民主程度皆高於對岸，要也是台灣滲透大陸，台灣民眾難道會這麼無知被滲透？他批林的說法只是為了「選舉造勢的策略」。

趙怡表示，林飛帆不知去過大陸幾次，宗教界對大陸的了解應該高於他，林不能以自己的孤陋寡聞，就一概汙衊媒體、宗教，這是非常不禮貌的，也可以說是在做「假新聞」。

趙怡並說，近來一直講國家安全，但應該是將大陸妖魔化、去中國化等言論才會激怒對岸，造成國安威脅，而不是贊成兩岸和平發展、支持兩岸一家親的言論造成國安威脅，這個邏輯應該很清楚，林這個意見領袖，率爾講出紅色滲透這種言論，難道「不怕貽笑大方？」

天主教會台灣地區主教團秘書長陳科神父則表示，天主教世界各國的地方教會都是獨立自主運作，只向教宗負責，不會干涉其他教會教務，即使台灣各縣市有七個教區，每個教區也各有主教，每個教區奉主教為最高領導決策者，林所說紅色滲透是政治問題，但大陸天主教會不可能到台灣進行什麼秘密任務。

他說，兩岸天主教會雖也曾舉辦座談會，進行文化、學術性交流，但談論的單純是宗教議題，不會講政治話題。

(中時 )