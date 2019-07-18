捷運工程局長陳文德報告捷運綠線進度。（甘嘉雯攝）

捷運綠線潛盾段工程分為桃園車站G07站以南GC02標與以北GC03標2個標案，市府18日進行簽約儀式，GC02標由「中華工程」團隊得標、GC03則由「互助營造」團隊得標，市長鄭文燦表示，當市長要很專注，要一步一腳印，靠畫圖成就不了捷運，捷運不是用紙張糊的，捷運是要很踏實的完成。

捷運綠線由八德建德路起，行經八德、桃園、蘆竹、大園等行政區，全長約27.8km，設置21站，地下段約12.5km，地下車站10座，高架段約15.3km，車站11座，局長陳文德表示，預計2025年底完成第一階段工程通車，2026年完成地下段整體工程。

捷運局表示，GC02標由中華工程、日商奧村組營造、日商大豐營造所組成的團隊得標，全長6.7公里，經過八德、桃園2個行政區，共有G03、G04、G05、G06等4座地下車站；GC03標由互助營造、日商華大林組營造、大陸工程聯合承攬團隊得標，全長約5.8公里，經過桃園、蘆竹2個行政區，從G07到G12等6座地下車站。

而工程最困難點，在於桃園區中正路從火車站到慈文路口，全長2.3公里，路幅僅有15公尺，為了減少拆遷戶數、降低交維管制，採用潛盾中圓工法施工，可減少開挖面積，縮短交通黑暗期。

(中時 )