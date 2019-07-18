中央災害應變中心今（18日）下午3時許舉辦第6次工作會報，由副指揮官、交通部主任祕書陳進生主持。（實習記者陳志綸攝）

輕度颱風丹娜絲來襲，由於路徑向東部偏移，17日晚間已經解除陸上颱風警報。中央災害應變中心今（18日）下午3時許舉辦第6次工作會報，由副指揮官、交通部主任祕書陳進生主持，他呼籲民眾不要因颱風遠離而放下了戒心，中南部要嚴防大雨發生。

陳進生表示，颱風丹娜絲目前已經遠離台灣，目前已到台灣東北方海域，持續向北前進，暴風圈預計傍晚脫離附近海域。此外，颱風丹娜絲路徑偏東18日受到外圍環流影響最甚。

19日受到西南海域熱帶低氣壓影響，中南部要嚴防大雨發生，請民眾多加注意天氣預報，以及防範措施。

陳進生表示，基隆北海岸、台灣東半部、恆春半島、蘭嶼、綠島、南部沿海地區都有長浪發生。另外，台灣沿海空曠地區容易有強陣風，鄰近海域風浪增大，請民眾避免海邊活動以及觀潮、觀浪。

南部地區台南市、高雄市、屏東縣地勢較低窪地區，需要注意雨勢變化，並隨時做好防災準備。颱風過後，山區天氣不穩，易崩塌地區、危險聚落，請民眾提前準備做好防範。

另外，山區道路容易造成崩塌，台20線、台24線、台27線、台29線等風險較高道路，公路單位必要時將規畫封橋封路，提前通知民眾。

中央災害應變中心提醒民眾，民眾仍要提高警覺，全力防颱，嚴防災情。颱風降雨容易造成道路濕滑，呼籲民眾要注意交通安全，以降低意外發生，減少傷亡。

丹娜絲颱風遠離 今晚解除海上警報

(中時 )