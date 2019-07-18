「巴哈作品是音樂的基石。」鋼琴家葉綠娜，長年致力演奏和教育，她表示，近年來學生大多著重準備考試、比賽，鮮少靜下心好好彈巴哈，這回她與鋼琴家魏樂富，一起擔任策畫人，號召全台10歲到65歲、總計44位不同世代的鋼琴家，扎扎實實，挑戰接力演奏多部巴哈經典作品，向巴哈致敬。

巴哈音樂為何重要？葉綠娜表示，巴哈有許多作品，最初是為他的小孩、學生而寫，有助打下演奏基礎，「他的曲子，有許多隱藏在其中的多聲部旋律線條，能訓練獨立思考，好處多多。」

葉綠娜以巴哈創意曲為例，「巴哈在樂譜開頭就寫了，演奏這部作品，能獲得作曲上的預備知識，也可學會如歌般的演奏方法，讓鋼琴唱歌。」

今（18）日記者會現場，多位新生代傑出鋼琴家，包括黃子嘉、汪奕聞、楊開朗等人，皆信手拈來，彈奏幾曲巴哈，讓現場氣氛隨著琴聲，靜謐了下來。

葉綠娜表示，巴哈的音樂作品，都是為了服務神而作，其中真善美聖的精神，值得一再聆聽、演奏，「巴哈認為他的才華，都是神的賜予，他勤奮寫作音樂，從來都不是為了自己，而是為了榮耀神。在音樂面前如此謙卑的態度，很值得學習。」

這回演出作品，包括巴哈創意曲、小前奏與賦格、德國組曲、英國組曲、變奏曲、觸技曲、第一與第二冊平均律，以及協奏曲等。演出將於7月28日至8月21日，在台北國家音樂廳、演奏廳以及蘆洲功學社音樂廳登場。

《向巴赫致敬》鋼琴全本作品系列音樂會，由鋼琴家葉綠娜（左起）、魏樂富擔任總策畫人，號召國內44位鋼琴家，接力彈巴哈。鋼琴家鍾曉青、廖皎含、汪奕聞等人出席記者會。（陳信翰攝）

汪奕聞（見圖）在記者會上獨奏。（陳信翰攝）

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