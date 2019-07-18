孫儷微博全文。（圖／取材自孫儷微博）

大陸模範夫妻檔鄧超、孫儷日前在鄧超自導自演的電影《銀河補習班》首映會上，一改過去神秘態度，牽著一對子女公開亮相，而隨著電影今（18日）上映，孫儷也透露去年帶兒女探班的小插曲，提到兒子等等不滿其他演員喊鄧超爸爸，但鄧超卻無視兒子吃醋，反而歪樓留言：「妹妹的褲子破了，請重視」。

孫儷稍早在微博透露，去年帶著子女探班拍戲的鄧超，兒子當時就不滿其他演員喊鄧超爸爸「他是我的爸爸，不是他們的爸爸」，而前幾天看完電影首映後，等等也反問孫儷：「媽媽，爸爸有兒子的呀，為什麼要別人演他的兒子呢」。

等等語氣看起來有些吃醋，真實又可愛的反應逗樂網友，不過鄧超看完孫儷發文後，卻只關心5歲女兒，並歪樓留言：「妹妹的褲子破了，請重視」，網友也不客氣地虧他：「帶了八倍顯微鏡？確定不是破洞褲子」、「也都是去年的事了 你現在才知道」、「超哥你觀察的也太仔细了吧」。

(中時電子報)