台中市地下道監視系統竟使用大陸海康威視品牌，18日引起民進黨市議員黃守達、江肇國關切；經他們實地勘察發現，台灣大道沿線地下道全部淪陷。因該公司被行政院列入公務機關禁止採購名單，要求市府清查並禁用。建設局指出，只要是海康威視將在一週內全部汰換。

江肇國、黃守達表示，海康威視背後最大股東就是大陸政府，因協助大陸部署天眼系統，在國際上被認為有資安疑慮；他們接獲民眾反映後，沿台灣大道逐步檢視包含五權路、英才路、美村路及忠明路等地下道，發現全部都裝有海康威視的監視鏡頭，台中資安不設防、儼如開天窗。

建設局指出，台灣大道民權路、英才路地下道，被發現有來自大陸海康威視的監視器，分別於106年及107年招標，依採購契規定不允許廠商供應產地來自大陸的產品，對於廠商誤用大陸監視器鏡頭，市府已要求廠商依採購契約全面撤換更新。

建設局強調，市府亦全面清查台中市地下道監視器，除台灣大道民權路、英才路地下道外，另查出美村路、忠明南路、北屯路、健行路等地下道監視器為105年至107年招標，原產地也是來自大陸的監視器，市府將要求廠商一併撤換更新。

(中時 )