雲林縣54歲的陳姓女子和楊姓男友同居多年，近日常爭吵，陳女前天聲請保護令，但楊男不滿陳女要求分手，17日上午趁陳上班時，守在停車場等陳女，兩人再爭吵，楊持刀將陳刺成重傷，經送若瑟醫院轉中國醫藥大學附屬醫院，延至昨晚不治，楊男今天被雲林地檢署檢察官依殺罪嫌聲押獲准。

陳姓女死者是雲林縣某農會的員工，和70歲的楊男同居在虎尾，陳女近日提分手，但楊男不願放手，兩人因而經常吵架，楊甚至曾動手打陳女，前天聲請保護令獲准。

楊男昨日早上在農會停車場堵陳，兩人一言不合再起爭執，楊男拿出預藏的魚刀，朝陳女胸部和手部又砍又刺，致陳女傷重倒地，血流滿地，楊男行兇後逃離。

農會同事發現，趕緊將陳女送虎尾若瑟醫院急救，到院時休克，且胸部一刀刺深及肺部，致氣胸，生命危險，陳的女兒獲報趕到，將母親轉院，直到昨晚仍傷重宣告不治。

警方策動楊嫌投案，他坦承因不滿女友執意要分手才動手殺人，魚刀是他多年前跑船時留下的，訊後被依殺人罪收押。

(中時 )