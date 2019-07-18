目前南海的低氣壓(91W)是否會升格成熱帶性低氣壓，甚至變颱風？氣象局副局長鄭明典表示，菲律賓西方強對流區的低壓91W，因為高低層分離，導致旋出來的低層環流中心很清晰，且不在強對流區底下。氣象局預報員張承傳指出，當環流中心清晰、沒有對流，91W低壓就比較不利於發展，要升格成「熱帶性低氣壓」的機率也下降，成颱機會渺茫。

鄭明典在臉書PO文說，菲律賓西方強對流區，旋出一個低層環流(箭頭處)，這種現象稱為「高低層分離」，通常是因為垂直風切過大導致。且仔細一看，低層雲系又多了一個更大的環流，約略在箭頭所指旋轉中心的南方，但環流中心一樣不在強對流區底下，「由於菲律賓西方對流仍然旺盛，對流區下方仍可能產生新的環流中心」。

張承傳則說，南海上的91W低壓，高低層持續分離，使環流中心沒有對流，不利於低壓發展，要升格為熱低壓的機率也降低。但臺灣仍在低壓帶環境內，持續吹著潮濕的偏南風，因此中南部、東南部地區持續會下雨。

丹娜絲颱風遠離 今晚解除海上警報

(中時電子報)