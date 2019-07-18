新竹地檢署藝文空間「夏之旅聯展」，藝術家林授昌展出「瑞士格林德瓦」（左）和「沙慕泥冰河」（右）2幅油畫。（羅浚濱攝）

新竹市美術協會「2019夏之旅聯展」，18日在新竹地檢署藝文空間展出，讓冰冷的地檢署散播優雅及疏壓的氛圍，檢察長王文德稱他不太懂藝術，但看了這些藝術書畫感覺很有療癒，甚至有柔性司法的效果。

新竹市美術協會榮譽理事長林授昌說，很多人講藝術有療癒人心的效果，事實上療癒無 所不在，走進森林有森林芬多精的療癒，視覺、嗅覺、聽覺及味覺也都有療癒，就是要走出去就對了。

林授昌說，2年前他到瑞林旅行，發現全球暖化讓瑞士也很酷熱，冰河也退縮了，回國後各以1個多月的時間，畫出「瑞士格林德瓦」和「沙慕泥冰河」2幅油畫。主任檢察官林奕文和陳玉華等人都說很美，讓人有心平氣和的療癒功效。

「夏之旅」藝文空間聯展，讓地檢署充滿藝文氣息，在林授昌介紹2幅油畫後開展，另展出的藝術家有，江雨桐的油彩，蕭輔登的工筆彩墨，林建宏的攝影，吳明珠的水彩，陳信偉的粉蠟筆畫，陳永鎰的剪紙，陳萬龍的書法，蔡中欽的油畫。

(中時 )