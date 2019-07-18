網路犯罪已成台灣犯罪主流，台灣築心全人生命教育關懷協會18日在竹東鎮竹中路的「築心之家」，舉辦反毒及預防詐騙宣導，邀請竹科警察中隊偵查佐王進財介紹毒品和詐騙手法，避免弱勢孩子不慎接觸毒品，讓老少防範詐騙陷阱。

該協會理長莊淑真表示，目前服務約40名弱勢學生，免費扶助課後輔導，以多元課程提升孩子學習能力，為96名社區高齡長輩辦理健康促使延緩老化活動及共餐服務，昨暑期生活營舉辦反毒及預防詐騙講座，為弱勢學生和長輩安全盡一份心。

偵查佐王進財將一到三級毒品介紹小朋友和長輩了解，指現在網路發達，老少使用手機上網機率頻繁，詐騙集團透過臉書、網路遊戲或加LINE聊天等方式，誘使青少年接觸到毒品，甚至被詐騙集團拐騙利用的情形很多。

「絕對不能吸毒！吸毒會被警察抓去關哦！」王進財以影片介紹毒品有用咖啡、奶茶及糖果式式包裝，提醒小朋友不要隨便接受陌生人給的不明飲料或糖果，如果好奇誤觸毒品，身體會受到很大傷害，還會被警察抓去關，小朋友看了影片都說「毒品好可怕！」

王進財也提醒長輩，檢察官和警察等公務員不會主動打電話給民眾，更不可能要求匯款，接到這類電話對方一定是詐騙集團，絕對不能相信，有疑問可打165反詐騙專線電話詢問。

(中時 )