剛出任民進黨副祕書長的林飛帆18日首次接受媒體專訪，便瞄準高雄市長全力開炮，強調他擔心萬一韓當總統，民進黨過去力拚的進步價值都會被推翻；對此，韓國瑜書面回應表示，包括能源政策在內的主張，其實都是公投一票一票決定的，這些年根本是民進黨政府在踐踏民意。

林飛帆剛上任就炮火全開，且擺明瞄準韓國瑜而來，說他擔心2020若韓當總統，過去民進黨努力拚下的進步價值都會被推翻，包含婚姻平權、非核家園、轉型正義成果與價值將完全倒退，他認為台灣要打造「非韓家園」，也批韓「汙名化庶民」。

韓國瑜18日透過書面回應表示，林飛帆批評他的主張，包括能源政策等，都是曾經公投、台灣人民一票一票决定出來的，是民進黨政府踐踏民意，汙辱了民主價值。

韓國瑜反嗆林飛帆，「決定投靠自己口中批評的民進黨，是他的選擇」，但林飛帆必須先弄清楚民進黨失去民心，是他們離人民愈來愈遠，不必老是把韓國瑜抹紅抹黑當代罪羔羊。

(中時 )