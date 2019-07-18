今年由九芎林聯庄輪值的義民祭，21日由輪值爐主在新埔義民廟恭迎義民爺至祭典區遶境祈福，依傳統儀式舉行安座大典，縣府規劃的「義魄千秋-2019全國義民祭在新竹縣」活動，各項藝文展演也將陸續登場。

縣長楊文科表示，褒忠亭義民節祭典為國家指定重要民俗中，唯一屬於客庄傳承的無形文化資產，今年義民祭典由九芎林聯庄輪值，祭典區涵蓋芎林、竹東、橫山、尖石、五峰等5個鄉鎮，是義民祭15聯庄中範圍最大的1區。

文化局長李猶龍表示，為回歸義民祭典的莊嚴及隆重，今年除強化義民祭典科儀全程紀錄外，更著重祭典區內教育扎根及客家文化推廣，玉米雞劇團首創以義民故事為主軸創作兒童喜劇，在祭典區14所國小校園巡迴演出完成，深受學生喜愛。

為吸引年輕世代參與及了解客家文化意涵，8月3日和10日分在竹東蕭如松藝術園區、竹東文創藝術園區舉辦「義民文化講座」，近期也將推出「義民祭小旅行」給民眾一起體驗義民祭文化。

8月20日慶祝大典將全程祭典影像紀錄，當日晚間7時於竹東中興河道仁愛停車場辦理義民之夜客家大戲演出，邀請榮興客家採茶劇團演出戲碼大士收妖，現場並發放本年義民爺紀念平安符，數量有限，送完為止。義民文化祭相關活動訊息請見文化局官網或臉書粉絲專頁「竹縣go藝思」 查詢。

(中時 )