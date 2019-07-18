5歲楊姓男童近日連續2天出現反覆嘔吐及肚子痛，送急診後還排出磚紅色血便，經電腦斷層及梅克爾核醫掃描，診斷是梅克爾憩室，經腹腔內視鏡梅克爾憩室切除手術，已恢復出院，醫師呼籲孩童若出現大片血便及腹痛情形，應盡速就醫治療。

台大醫院新竹分院小兒部醫師徐千婷表示，楊姓男童除了腹痛及排血便，到院時皮膚與結膜變得蒼白，抽血發現有貧血情形，手術中發現除了有梅克爾憩室外，已合併梅克爾憩室炎、憩室穿孔與沾粘性腸阻塞，術後已無腸道出血或腹痛情形。

徐千婷指出，梅克爾憩室是小腸常見的1種先天性異常，發生率為一般人口的2％。其發生原因在於胚胎早期，臍腸繫膜導管未於胚胎期第5到7周成功消失，造成退化不完全的憩室。

由於憩室內會出現腸道以外的異位黏膜組織，造成憩室附近的腸道黏膜長期受到胰酵素或胃酸侵襲，形成腸黏膜潰瘍與出血的情形，多在2歲之前會出現症狀，但是發生症狀的年齡可以從嬰兒到成人都有可能。

臨床症狀方面，兒童多為無痛性血便，此外如貧血、腹痛、嘔吐等，一些少見而嚴重的個案甚至會以憩室炎、憩室穿孔併腹膜炎、腸阻塞、腸扭轉或合併腸套疊表現。

梅克爾憩室或其併發症因早期症狀不典型，臨床上易與腸胃炎混淆。徐千婷說，梅克爾憩室診斷主要靠梅克爾核醫掃描檢查顯示異位性胃黏膜組織，若出現臨床症狀，應盡早就醫檢查。

(中時 )