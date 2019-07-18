戴資穎在印尼羽球公開賽女單前兩輪都直落二勝出，晉級到八強，距離衛冕更進一步，比賽中她為了救球膝蓋有點擦傷流血，賽後帶著包紮的傷口接受訪問，小戴笑著說自己沒發現，還是工作人員貼心告訴她的。

賽後受訪一被問到右膝傷勢，戴資穎笑著說：「傷口還好，就剛才有點流血，其實我自己沒發現，是後來工作人員發現的。」

印尼羽球公開賽是戴資穎季5月底蘇迪曼盃後，睽違一個多月的首場國際賽，也是她奧運積分賽首站，今天女單第二輪，小戴今天克服第1局落後8分的考驗，最終直落二擊退泰國選手布莎南（Busanan Ongbamrungphan），賽後被問到比賽狀況，小戴認為今天不是特別理想也不太滿意，還可以有進步空間，希望明天可以做得更好。

戴資穎也提到，第1局一開始好像有點急躁，打出去的球也不是自己想像中那樣，所以都會在對手控制之下，如此一來自己失誤就會比較多，至於打得比較辛苦的原因，小戴解釋：「現場環境或風向多少會影響，但主要原因還是自己。」

戴資穎在BWF世界羽聯巡迴賽拿過不少冠軍，但是世錦賽和奧運還未能站上頒獎台，拚完印尼、日本和泰國三站亞洲賽事後，戴資穎就要放眼8月19日在瑞士開打的世錦賽，她說：「當然我會盡我最大的努力去爭取。」

(中時電子報)