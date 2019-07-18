交通部今（18）日表示，長榮航空「桃園─日本松山」航線今天正式開航，日本愛媛縣相當重視這條航線建立，交通部應愛媛縣邀請，由政務次長黃玉霖、民航局長林國顯、觀光局長周永暉，共同搭乘首航航班，參加愛媛縣舉辦之首航儀式，進行觀光及鐵道交流。

交通部指出，日本松山所在地愛媛縣與台灣交流相當密切，每年在兩地均有鐵道、溫泉、自行車等觀光交流活動，吸引民眾互訪觀光。2018年桃園─日本松山包機搭載了超過1萬名旅客，這次長榮航空開闢桃園─日本松山定期航線，將以A321機型營運每週2班，將可大幅增進民眾往返兩地的便利性，並進一步促進雙方觀光及文化交流。

交通部表示，台日間自2011年起已開放天空，航班數持續成長，根據統計目前已建立37條定期航線，每週飛航約690班，2018年台日互訪旅客數更已達680萬人次，預計這條桃園─日本松山航線的開航，可進一步促進台日旅遊人數再創新高。

(工商 )