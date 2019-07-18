林口工人施工不慎墜落 頭部重創命危 16:442019/07/18 中時 吳亮賢 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 林口工人施工不慎墜落命危 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新北市林口區1名50多歲工人，今日下午在施作工程時，不慎自3米高吊塔桁架上墜落，傷勢相當嚴重，當場失去生命跡象。 據了解，意外發生於在林口文化二路2段一間工廠，救護人員到場時，工人頭部受到重創，已無呼吸心跳，正於林口長庚醫院搶救中，詳細事發原因，仍待警方進一步調查釐清。 (中時 ) #林口 #工人 #頭部 #桁架 #林口長庚醫院 也許您會感興趣 推薦閱讀 初選最後一天回「娘家」 朱立倫：暖暖的感覺 17:192019/07/14 政治 工人跌落鷹架骨盆骨折 媽祖醫院搶救撿回1命 17:412019/07/16 生活 釣蝦被嫌吵 2醉男遭痛毆丟蝦池 10:572019/07/17 社會 重機狂飆快速道路 轉彎撞護欄騎士亡 11:462019/07/17 社會 旺house》一森青環山不離市 珍貴寧靜優質宅 09:002019/07/18 財經 旺house》一森青環山不離市 珍貴寧靜優質宅 09:002019/07/18 風格 愛老人軍團 讓破屋變新家 04:102019/07/18 地方新聞 社會熱門新聞 抓到這蛇…就發了 值一輛瑪莎拉蒂 - 社會 離奇！男屍突張眼：想喝水 復活幾分鐘又死亡 - 社會 館長幹譙李婉鈺被訴 調解無人到場 - 刑案 館長幹譙李婉鈺被訴 調解無人到場 富商養小3生3子 提驗DNA才知花9千萬當盤子 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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