新北市林口區1名50多歲工人，今日下午在施作工程時，不慎自3米高吊塔桁架上墜落，傷勢相當嚴重，當場失去生命跡象。

據了解，意外發生於在林口文化二路2段一間工廠，救護人員到場時，工人頭部受到重創，已無呼吸心跳，正於林口長庚醫院搶救中，詳細事發原因，仍待警方進一步調查釐清。

(中時 )