榮獲世界印製大獎優秀獎的《40年後再回首》的封面(上圖)，78年，日本攝影家齋藤康一先生再度訪問上海，此後40年前往大陸80餘次，用相機記錄了大陸社會的巨大變化(下圖)。

2015年底，透過旅臺作家本田善彥(右一)，齋藤康一先生在日本東京車站旅館，首次與徐宗懋夫婦見面(上圖)，2016年初，齋藤康一先生(右坐者)親自拜訪徐宗懋先生，雙方商討合作出版世界一流的攝影集(下圖)。

台灣印刷出版業再傳捷報！由美國印刷產業協會每年所舉辦的「世界印製大獎」，7月16日正式宣布2019年各項獎項的得主，臺灣「中華彩印」以《40年後再回首》和《漢餅》兩本出版品，榮獲優秀獎，這是臺灣紙本印刷業者首次在該獎項獲得榮譽，代表臺灣印刷業以達到國際水平。

台北國際書展表示，美國世界印製大獎被譽為全球印刷界的奧斯卡獎，主辦單位每年由全球印刷業送交的印刷書籍中，評選出各級的獎項。今年中華彩印送交去年的兩項出版品《40年後再回首》、《漢餅》。其中《漢餅》稍早已榮獲法國國際美食家協會主辦的「世界食譜大賽」糕餅甜點類的首獎，如今又獲得世界印製大獎的優秀獎，再添一份榮譽。

至於《40年後再回首》則是日本知名前輩攝影家齋藤康一拍攝中國大陸的作品，齋藤於1965年首次訪問中國大陸，1978年再次訪問大陸，接著40餘年間陸續訪問大陸80多次，走遍大江南北，拍攝了上萬張各地大自然風光、建築、民俗和人物等，以平實的手法記載了大陸社會40年來的巨大變化。

2015年，歷史畫冊製作人徐宗懋與齋藤先生結識，決定使用齋藤先生的作品，在臺灣出版一本有關中國大陸40年社會變遷的攝影集。為此，年過80歲的齋藤先生還特別來臺北一趟，拜訪了徐宗懋圖文館辦公室，雙方討論如何加強技術合作，在臺灣製作出世界一流的歷史影像畫冊。這本書於2018年底由徐宗懋圖文館製作，中華彩印承印，成為臺灣和日本合作記錄有關中國大陸影像的優質畫冊。負責製作的徐宗懋先生說，無論做什麼樣的題材，我們都要努力讓臺灣的作品達到國際最高品質的標準，參加展覽是參加國際大賽取得榮譽，是非常重要的途徑。

中華彩印董事長張中一先生則表示，能夠獲得美國世界印製大獎的肯定，對中華彩印和對整個臺灣印刷界是一大鼓舞，目前畢竟紙本印刷品是走下坡的狀態，提高印刷的品質，走精品路線，取得國際的榮譽，從而打入國際市場，是未來努力的方向。

(中時電子報)