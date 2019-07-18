小均（化名）是重度網路沉迷患者，從小學六年級接觸網路後，國二時更日夜顛倒、不睡覺，整天沉迷於網路世界，甚至對同學有敵意。父母發覺不妙，於是帶他到台北慈濟醫院就診，透過認知行為治療，經過一年的治療，在升高一的那年戒除了網癮。

身心醫學科醫師評估小均出現失眠、憂鬱、焦慮情況，對他實施藥物治療外，也轉介給心理師治療。

臨床心理師許雅惠發現小均覺得自己長期被忽略，加上成績不佳導致缺乏自信，選擇網路世界逃避現實。透過認知行為治療，並聯合父母、學校老師，陪伴小均找到興趣與抒壓管道。

根據調查，青少年網路遊戲成癮的盛行率約3.1％，較西方國家高，若以青少年網路成癮的盛行率來看，更高達20至30％，可見網路世界對青少年身心狀況的影響極大。

2018年世界衛生組織正式將網路遊戲障礙症列為精神疾病。電子產品的高強度聲光刺激易造成腦部不穩定，太早接觸電子產品的孩子容易因此影響生活，輕則失眠、重則情緒失調如：緊張、注意力不集中、對人有敵意等。

以臨床心理的角度來看，網路成癮僅是青少年問題的冰山一角，找出讓孩子沉迷於網路，而逃避現實生活的原因。背後未被滿足、需要被協助的心理需求更該被注意。少年常見的心理需求如下：課業挫折、人際關係、同儕霸凌、家庭失去功能、低自尊、情緒困擾、衝動控制差、自我認同等。

心理師會藉由認知行為治療，透過心理衡鑑來檢測個案目前情緒、人際、學習、性格等整體性評估，之後每一次療程確認其目前心理需求及未來期待。引導個案看到自己矛盾的狀況，以增加改變行為的動機；適時教導放鬆與正念呼吸，以協助情緒調節。與個案討論可施行替代的正向行為，鼓勵個案為自己負責且願意改變動機。

臨床治療是最後一道防線，網路成癮的預防要從小做起。成長過程中，父母的陪伴非常重要。了解孩子的喜好，協助孩子探索各種的休閒活動，如：閱讀、音樂、運動、繪圖、舞蹈等，教導他們壓力調節的方式，長大遭遇壓力時，自然不會逃到網路世界裡。

許雅惠表示，透過上述方式協助個案改善過度使用網路的行為，並發展出其他替代性活動，再協同周遭的人一起塑造有利的情境，才能有效處理網路成癮的問題。

暑假來臨，青春期孩子的心理發育尚未健全，要避免孩子沉迷網路，可由家長陪同孩子規畫暑期活動，針對孩子個性適性安排，並擬定網路使用規範共同遵守，才能讓孩子心理健康發展，快樂成長。

(中時 )