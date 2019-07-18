據韓國警方消息，曾是韓國前總統李明博的機要、前國會議員鄭斗彥，在16日在位於首爾西大門區弘恩洞公園被發現身亡，據悉，鄭斗彥在家中留下遺書後出走，妻子發現遺書後報警，警方正在調查相關情況。

韓國時報(Korea times)報導，鄭斗彥1957年生，原本擔任公務員長達20多年，到了2002年李明博擔任首爾市長，延攬鄭擔任副市長，鄭因此進入政壇。到2004，鄭斗彥成為新世界黨(現稱自由韓國黨)的國會議員，並連任了3屆，不過在2016年的國會選舉落敗，之後以政治評論員的身分在電視與廣播談時事，仍然頗有知名度。

他與李明博的關係可稱的上大好大壞，從「親密戰友」到「李明博狙擊手」，在李明博擔任首爾市長期間，兩人合作無間，但是在李明博當選總統之後，由於鄭斗彥抨擊李明博與胞兄李尚得(也是國會議員)濫用權力「把國家當成自家」，之後鄭就離開李明博團隊，雙方關係轉為惡劣，在李明博被爆出收賄與貪汙案之後，鄭斗彥的評論更受到重視。

在鄭斗彥輕生前，他仍然參與幾個政治評論節目，看不出來有尋短的念頭，但他也曾說落選議員的打擊頗大，感到身心俱疲。

(中時電子報)