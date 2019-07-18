高市鳥松區神農路段雨水下水道清淤照片18日曝光，裡頭一堆爛泥、垃圾，淤積深達1.5公尺，難怪過去每逢豪雨必淹。（高雄市政府提供）

高市鳥松區神農路段雨水下水道清淤照片18日曝光，裡頭一堆爛泥、垃圾，淤積深達1.5公尺，難怪過去每逢豪雨必淹。（高雄市政府提供）

高市鳥松區神農路段雨水下水道清淤照片18日曝光，裡頭一堆爛泥、垃圾，淤積深達1.5公尺，難怪過去每逢豪雨必淹。（高雄市政府提供）

輕颱丹娜絲離台，18日高雄逐漸出現間歇雨勢，市府防災工作仍持續進行，市長韓國瑜17日在鳥松神農路視察清淤的照片今日曝光，下水道中一堆淤泥垃圾，得用山貓下去挖，淤積達1.5公尺，當地里長才恍然大悟：「難怪以前逢雨必淹！」

高市府表示，神農路治水採取上、中、下游「三箭齊發」，上游部分水量分流、中游加強清淤、下游增加通洪斷面，靈活配置抽水機組；經連日趕工，神農路通洪斷面淤積高度從原本150公分下降至約50公分，若非極端雨量，應不會再溢出路面。

韓國瑜17日在風雨尚未出現時，即率隊前往視察神農路清淤工作，水利局人員加緊速度，光是17日整天，工程人員就清出167公噸的淤泥量，裡頭除了有混凝土塊、家戶垃圾之外，更有不少保特瓶，淤泥紮實到人力根本剷不動，得開山貓下去挖。

「等市府清完箱涵，就能檢視成果！」鳥松區坔埔里長蔡財旺說，因為下水道近20年沒清過，所以碰到豪大雨就淹水，韓國瑜上任後開始清淤，近來比較沒那麼容易淹水了，只要不是太誇張的豪雨，待雨勢稍停，水很快就退。

高市府指出，因應熱帶性低氣壓靠近台灣南方巴士海峽一帶，中央氣象局預測中南部18日、19日將有明顯雨勢，水利局18日已啟動防汛整備與巡查工作，在沿海、低窪地區共布設超過110台移動式抽水機組。

此外，64處抽水截流站、128部移動式抽水機油料補充、運轉測試、車行地下道側溝巡檢並清除雜物、滯洪池預先排空、雨水下水道持續清淤，並準備5000個防汛沙包、500個太空包，500塊2噸防汛塊，供應各區緊急防汛搶險。

(中時 )