大葉大學藥保系師生研究團隊證實台灣紅棗對抗憂鬱、增強體力舒緩疲勞的功效，學生還發揮創意，開發紅棗各種新吃法，可簡易自製成茶凍軟糖，一家老小、運動選手都喜愛。（謝瓊雲攝）

大葉大學藥保系師生研究團隊證實台灣紅棗對抗憂鬱、增強體力舒緩疲勞的功效，學生還發揮創意，開發紅棗各種新吃法，可簡易自製成茶凍軟糖，一家老小、運動選手都喜愛。（謝瓊雲攝）

大葉大學藥保系研究苗栗縣公館鄉稱產的台灣紅棗功效，研究計畫獲得農委會獎金補助。（謝瓊雲攝）

台灣紅棗營養豐富，不僅能增強體力、還能抗憂鬱。大葉大學藥用植物與保健學系師生團隊，受苗栗農改場委託試驗，研究公館鄉紅棗萃取物，證實具有抗疲勞、抗憂鬱，建議民眾居家自製成紅棗茶、軟糖或茶凍，保健又養生。

藥保系副教授葉靜華帶領大三生魏汝恩、謝念穎、劉旻峻、陳如晉、蘇暐然等5人，與苗栗農改場賴瑞聲博士產學合作，將公館在地台灣原產紅棗萃取物，透過這次實驗發現，證實原本紅棗在中醫藥學中的寧心安神效果，確實能抵抗疲勞與憂鬱；計畫研究成果還獲農委會獎金補助。

研究團隊將紅棗萃取物用於小老鼠實驗，發現長期食用後的小老鼠游泳時間多一倍，效果甚至比富含胺基酸的牛磺酸更好；有憂鬱行為的小鼠食用紅棗後，原本對外界失去好奇心、社交能力降低等都有明顯改善。

學生也示範製作紅棗果凍、軟糖、紅棗醬、紅棗茶等，方便民眾平時在家就能簡易製作的美食，讓一家老小都能補充體力。

魏汝恩說，紅棗水以剪開的紅棗90克、放入冷水2000cc，煮開後加蓋慢火熬煮1小時，可當成熱飲，也可放涼或冰涼飲用。也可以紅棗水再加上砂糖、吉利丁粉或洋菜粉等，做仍軟糖、果凍，方便又好吃。

葉靜華指，台灣紅棗營養豐富，富含黃酮類化合物、多醣和維生素C，具抗氧化功效，幫助組織細胞氧化還原反應，實驗室以紅棗萃取物作為原料，開發出茶飲、果凍、軟糖等食品，可做為自行車、馬拉松選手等高強度運動員的補給品，幫助舒緩疲勞；加上紅棗具有甜味，無須再另外添加蔗糖，一家老小友都能安心享用。

葉靜華說，台灣紅棗在地栽種遵循良好農業作業規範，品質相對穩定外，更是無毒無毒的農產，相較於一般進口紅棗，顏色較鮮紅、橘紅，但苗栗縣公館鄉的國產紅棗個頭較小，顏色比較飽和、但品質更好；不論黃酮、總酚、多醣、三萜類含量都遠比進口紅棗多。

(中時 )