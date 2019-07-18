興建於1924年，以繁複的連續紅磚拱圈，表現次序美感的金門模範街，是當地最著名的老街景點。（李金生攝）

隨著金廈泉「小三通」，在兩岸已打開知名度的人氣美食「阿公ㄟ豆花」。（李金生攝）

兩岸顧客蜂擁上門，排隊品嘗「阿公ㄟ豆花」。（李金生攝）

不加料的原味豆花外，10多種配料任選，不限幾樣，大碗60，小碗45元。（李金生攝）

牆壁上一張阿公許根旺放大的照片，讓許多旅外鄉親在滿溢香味的豆花入口時，似乎又聽到豆花車斷續「叭噗」聲，也想起街頭巷尾追著阿公跑的往日情景。（李金生攝）

不變的是阿公ㄟ豆花堅持用優質黃豆連渣磨煮，留住原味和微粒口感的傳統和堅持。（李金生攝）

10多種配料任選，不限幾樣。（李金生攝）

琳瑯滿目的配料，讓顧客可以開心複選。（李金生攝）

來！在「阿公ㄟ豆花店」拍張照片留下美好回憶。（李金生攝）

興建於1924年，以繁複的連續紅磚拱圈，表現次序美感的金門模範街，是當地最著名的老街景點，位於主街中段的「阿公ㄟ豆花店」，是一家洋溢懷舊情懷，承載老金門人共同回憶的地方。

走入以木頭板凳和四方木桌布置，投射溫暖燈光的小店，牆壁上一張阿公許根旺放大的照片，讓許多旅外鄉親在滿溢香味的豆花入口時，似乎又聽到豆花車斷續「叭噗」聲，也想起街頭巷尾追著阿公跑的往日情景，而在每一回的抬頭凝視中，總有一種再回首，難捨舊日光陰，只有故鄉能安頓驛動心情的懷想。

接下阿公推車走遍大街小巷的豆花擔子，年輕的店主人許翼翔，帶著一顆想飛的心，在老街租屋開店，以10多種用心熬煮的配料，讓顧客有更多選擇下，推出這款隨著金廈泉「小三通」，在兩岸已打開知名度的人氣美食，不變的是阿公ㄟ豆花堅持用優質黃豆連渣磨煮，留住原味和微粒口感的傳統和堅持。

讓顧客吃得開心，以後再帶著想念回來，店主人將他貼心的經營理念，反映在價目表上，除有不加料的原味豆花外，10多種配料任選，不限幾樣，大碗60，小碗45元。

牆壁上寫著「有一種味使人垂涎，有一種聲音令人懷念。垂涎ㄟ是……許家豆花香，懷念ㄟ是……豆花叭噗響」就是這樣，讓顧客吃的是一種傳統、好口味美食，想的是屬於老金門，並不如煙的往事。

店名：阿公ㄟ豆花店

地址：金門縣金城鎮模範街15號

電話：（082）325870

營業時間：上午10：00 - 下午8：00

售價：大碗60，小碗45元。

(中時 )