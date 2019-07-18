女星謝忻當街激吻「浩角翔起」阿翔遭活逮，兩人坐實不倫戀傳聞，事後阿翔謝罪停工反省，得到正宮原諒回歸家庭，謝忻則在道歉後遭經紀公司以「全面停工」處分，重創演藝事業，事發後「綜藝天王」吳宗憲日前透露曾邀謝忻上節目講清楚，然遭她婉拒，無奈宣告以後不再搭理「翔忻婚外情」的事情，然在最新一集節目中，他卻脫口表示看了謝忻IG最新po文，狠補刀一波，讓現場來賓聞之面露苦笑，女兒Sandy也一臉尷尬。

吳宗憲在今天播出的最新一集《小明星大跟班》節目中，聊異國戀話題，他突然說出：「浪漫可以，但千萬不可以是『Hopeless romantic』(無可救藥的浪漫)」，突如其來的發言，讓現場眾人一頭霧水，憲哥才解釋這出自於「謝忻早上po的FB」。

女兒Sandy聽聞老爸拿謝忻po文內容開玩笑，忍不住滿臉尷尬直呼：「你好煩！」，說爸爸這行為越來越像曹西平，揚言要把吳宗憲的臉書關掉，事實上「翔忻婚外情」爆發後，吳宗憲透露原想給謝忻一個上節目說分明的機會，但這提案沒被接受，事後媒體追問此事，他表示不要再問他，「我第一時間已經給了最好的答案，那當事人有他們的角度我也不知道，所以就不再搭理這件事！」，如今又提謝忻秒刪的新po文，無疑是狠補刀謝忻，酸度破表！

吳宗憲「破戒」補刀謝忻。

(中時電子報)