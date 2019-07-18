▲草屯鎮長在頒發得獎各村里獎勵金後，與得獎的村里長合影留念。（楊樹煌攝）

草屯鎮公所今18日在鎮公所中庭舉辦「108年草屯鎮環境整潔及違規廣告清除評比第2季績優村里頒獎」活動，由鎮長簡景賢親自主持頒獎， 優等獎的山腳、新豐、碧洲及碧峰里均各可獲1.2萬元獎勵金，讓里長們都喜出望外。

草屯鎮第2季環境整潔及違規廣告清除評比，各里獲獎成績如下，優等獎4名：山腳、新豐、碧洲及碧峰里，每里獎勵金1.2萬元。甲等獎6名：復興、玉峰、中原、平林、新庄及加老等里，每里獎勵金1萬元。

進步獎17名：北勢、坪頂、敦和、炎峰、雙冬、石川、中山、御史、北投、土城、新厝、南埔、中正、明正、富寮、上林及和平里，每里獎勵金7,000元。

鎮長簡景賢除分里各別頒獎表揚，並期許透過村里環境考核，能讓更多鎮民能自發性投入環保工作並維持環境清潔，讓草屯成為不論在地居民或是外地遊客都能豎起大姆指稱「讚」的美麗城鎮，也期待各地遊客都能來草屯感受在地好山好水好風景。

(中時 )