梧桐妹到美國自家豪宅過暑假。（圖／翻攝自angel梧桐妹微博）

女星賈靜雯和前夫孫志浩離婚9年，上月為了兩人所生愛女梧桐妹（Angel）畢業典禮罕見同框。14歲的梧桐妹最近開了微博帳號和粉絲互動，放暑假中的她，今(18日)首度分享到美國自家豪宅度假中的照片，並秀出自己穿著泳裝在游泳池內的背影，網友也獻上祝福，要她好好放鬆、玩得開心。

2005年賈靜雯和孫志浩奉女成婚，但兩人婚姻最後以離婚收場，還掀起一場搶女兒扶養權大戰，之後由賈靜雯獲得女兒扶養權，9年多來賈靜雯和前夫從未同框，日前卻因梧桐妹的畢業典禮，讓兩人盡釋前嫌，賈靜雯也開心寫下：「人生，還有什麼不可能呢？給大家拍拍手吧，這就是給我寶貝最棒的畢業禮物」。

最近梧桐妹開通微博帳號，第一篇PO文就分享和賈靜雯、修杰楷、咘咘、Bo妞的全家人合影，今她再透露到美國的豪宅過暑假，寫下：「來美國終於在我們家游泳池游泳啦」，可見她站在泳池裡並秀出美背，網友則留言：「angel姐姐玩的開心喲」、「angel現在多高了呀」、「看這有160+」、「做好防曬措施喔」。

(中時電子報)