用玄武岩建造的房屋、為捕捉鰻魚的水產養殖系統，這些老祖宗傳承的文化成為旅人美好記憶！多利亞州的寶藏Budj Bim文化景觀，被正式列入聯合國教科文組織世界遺產名錄。Budj Bim位於維多利亞州西南部大洋路附近，是澳洲唯一以其原住民文化價值而入選的世界遺產。此文化景觀因擁有Gunditjmara人發展超過6,600年歷史的高度複雜水產養殖系統，而得到認可。

水產養殖系統是由Gunditjmara人的祖先設計，用於捕捉鰻魚的。（圖取自澳洲維多利亞州旅遊官網）

Budj Bim文化景觀位於大洋路附近，其現有的原民旅遊業是維多利亞州內發展最成熟和最悠久的地區。水產養殖系統是由Gunditjmara人的祖先設計，連接近100平方公里，用於捕捉鰻魚作為食物的，在這些水產養殖系統周邊。

Gunditjmara人還用玄武岩石建造了圓形房屋，時至今日仍有許多留存下來。在過去五年，Gunditjmara人與維州及澳洲政府密切合作，共同爭取Budj Bim提名世界遺產。

維州政府提供Gunditj Mirring傳承者原住民公司各項承諾，用以實施Budj Bim總體規劃支持各項旅遊基礎建設項目，盼這裡成為世界級的旅遊目的地。

Budj Bim總體規劃計畫了三階段的訪客目標，終極目標是在10到25年內達到每年吸引超過15萬名遊客。但是，計畫也認知到需要以永續的方式建設旅遊產業，使遊客的增加不至於對該地區產生負面影響。

維多利亞州的寶藏Budj Bim文化景觀，被正式列入聯合國教科文組織世界遺產名錄。（圖取自澳洲維多利亞州旅遊官網）

(中時電子報)