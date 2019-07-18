民視前董事長郭倍宏號召成立的喜樂島聯盟將組黨周六正式組黨，預計將推出至少10席區域立委及不分區立委人選，並朝推出總統參選人的方向進行，以帶動立委選舉。

獨派在明年大選與民進黨的關係，將出現微妙變化。有部分獨派雖表示樂觀其成，但也憂心分散力量，反而讓國民黨漁翁得利。北社社長李川信表示，成立政黨很容易，但有沒有「影響力」才是重點。喜樂島組黨他樂觀其成，但不論如何台派小黨一定要團結或結合，才會更有力量。

民進黨主席卓榮泰則表示，理念相同者合作為上策，力量分散等於敵人加倍。

喜樂島聯盟今天也開始成立媒體群組，發出週六成立採訪通知，喜樂島籌備委員會成員劉敬文（妖西）表示，喜樂島聯盟黨的組成主要是反映「對蔡英文執政不滿」，台派支持者對民進黨執政後轉型正義及司法改革不利，有很多怨言，從前總統馬英九洩密案判決無罪，就能看出司改沒有落實。

前總統陳水扁日前對於喜樂島聯盟組黨表示，政黨政治，有競爭就有壓力，有壓力才會進步。者合作為上策，力量分散等於敵人加倍。

劉敬文說，若從民進黨的本位思考，會認為喜樂島是「分裂勢力」，但現在的民進黨已經不是原本的民進黨，「民進黨已經變藍」，喜樂島組黨就是要找回民進黨的原生精神。

劉說，喜樂島預計推出至少10席區域立委及不分區立委人選，並會朝推出總統參選人的方向進行，「有總統人選較能帶動立委選舉」。

不過台灣社社長張葉森說，雖然民進黨總統初選過程令人不滿，但初選已結束，明年總統大選，「蔡英文還是比較合適的人選，我們會支持她」。面對中國勢力進逼，支持者原本希望台派能聯合起來，爭取立委席次，讓國會保有台派聲音，不過大家意見多元，「要整合實質上有困難」。

(中時 )