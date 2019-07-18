夏日玩水防溺，桃園消防三大隊宣導水域安全。(消防局提供)

桃園市消防局第三大隊18日舉辦夏日防災暨水域安全宣導，依不同情境的闖關遊戲，讓民眾學習各種防災觀念，消防人員也在甘泉池進行水上救生演練，過程逼真。

此次訓練項目包括岸上拋擲救生圈、岸上拋繩槍救援、魚雷浮標水上救生四式救援、救生船艇救援等。第三大隊大隊長殷明坤呼籲，戲水時務必慎選玩水地點，選擇有救生員及救生設備之場所戲水，並配合救生員指令，避免至埤塘、池塘、溪流等場所戲水，如不幸看到有人溺水，應謹記救溺五步：「叫」、「叫」、「伸」、「拋」、「划」，切勿貿然下水搶救。

(中時 )