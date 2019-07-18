夏日玩水防溺 桃園消防三大隊宣導水域安全 17:032019/07/18 中時 呂筱蟬 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 夏日玩水防溺，桃園消防三大隊宣導水域安全。(消防局提供) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 夏日玩水防溺，桃園消防三大隊宣導水域安全。(消防局提供) 桃園市消防局第三大隊18日舉辦夏日防災暨水域安全宣導，依不同情境的闖關遊戲，讓民眾學習各種防災觀念，消防人員也在甘泉池進行水上救生演練，過程逼真。 此次訓練項目包括岸上拋擲救生圈、岸上拋繩槍救援、魚雷浮標水上救生四式救援、救生船艇救援等。第三大隊大隊長殷明坤呼籲，戲水時務必慎選玩水地點，選擇有救生員及救生設備之場所戲水，並配合救生員指令，避免至埤塘、池塘、溪流等場所戲水，如不幸看到有人溺水，應謹記救溺五步：「叫」、「叫」、「伸」、「拋」、「划」，切勿貿然下水搶救。 (中時 ) #救援 #水上救生 #防災 #水上 #救生員 也許您會感興趣 推薦閱讀 World Gym水上漂浮健身 估帶動二成業績 22:062019/07/15 財經 社子大橋部署結構監測系統 智慧防災護公安 15:572019/07/16 生活 因應丹娜絲 台南獨步全台首開災變中心 10:362019/07/17 生活 北歐參訪不忘防颱 侯友宜視訊參與會議 12:012019/07/17 政治 《經濟》輕颱丹娜絲逼近，蘇貞昌：料敵從寬謹慎因應 13:242019/07/17 財經 引導正確區域投資開發 高雄國土規劃防災治本 14:352019/07/17 財經 侯友宜紅背心 荷蘭視訊督戰 04:102019/07/18 地方新聞 水上樂園之狼猥褻2女童 二審判3年10月 10:402019/07/18 社會 強化中和社區防災能力 攜手建構健康安全城市 14:252019/07/18 社會 《營建股》台開搶攻暑假觀光財，新天堂樂園兩項水上設施周六開放 16:142019/07/18 財經 社會熱門新聞 抓到這蛇…就發了 值一輛瑪莎拉蒂 - 社會 離奇！男屍突張眼：想喝水 復活幾分鐘又死亡 - 社會 館長幹譙李婉鈺被訴 調解無人到場 - 刑案 館長幹譙李婉鈺被訴 調解無人到場 富商養小3生3子 提驗DNA才知花9千萬當盤子 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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