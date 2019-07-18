發生在2年前的台中逢甲商圈氣爆案造成3人死亡、13人受傷，肇禍原因為更換瓦斯時鋼瓶滾落導致瓦斯外洩、再加上處理不當所致，事發後心齋橋咖哩餐廳老闆吳豪邦父母及徐姓屋主向瓦斯業者求償，台中地院判決瓦斯行及員工需連帶賠償共831萬5815元。

這起氣爆意外發生在2017年7月18日，判決指出，發生氣爆的心齋橋咖哩餐廳當天打電話向上釗順瓦斯行叫瓦斯，並由瓦斯行老闆張晏銓指派員工林坤榮送瓦斯，未料，林男在搬抬空瓦斯鋼瓶時不慎撞到使用中的鋼瓶，導致鋼瓶滾落、扯斷連接的橡膠軟管，造成瓦斯外洩，濃濃的瓦斯味瀰漫在餐廳地下室及1樓店面。

林坤榮隨即打電話回瓦斯行告知情況，接著拿餐廳的電風扇到地下室、意圖吹散瓦斯，而張晏銓趕到現場、與餐廳老闆吳豪邦進入查看，沒想到，電扇運轉時產生火花、與空氣中瀰漫的瓦斯融合引發氣爆，導致張晏銓、吳豪邦及住在隔壁棟的陳姓女子傷重死亡，另也造成13人受傷、9棟建築物及多輛汽機車毀損。

事發後，林坤榮被依業務過失致死罪判處2年10月有期徒刑，而該棟房子徐姓屋主、吳豪邦的父母分別向瓦斯行、林坤榮求償。法院認為，吳男父母都生病、無工作能力且都由吳男扶養，判決林男及瓦斯行須連帶賠償吳父390萬8785、吳母413萬7336元，另也須賠償屋主修繕等費用26萬9554元，總共瓦斯行及林男須賠償831萬5815元。

(中時 )