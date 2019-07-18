詐騙事件層出不窮，向上郵局行員顏培昇日前遇到一名民眾欲提領42萬元，直覺有詐，第一時間與警聯手阻詐，成功保住民眾巨額現金，台中市政府警察局第四分局大墩派出所長葉信良，特別拜訪向上郵局，對阻詐有功的行員頒發感謝狀致謝，肯定行員對提領異常之民眾關懷詢問。

中市一名73歲林姓婦人，日前到向上路向上郵局，向行員顏培昇表示要提領42萬元，顏員關懷性的問她款項要做什麼用，林婦因已受詐騙集團洗腦，假稱是為房子裝潢的費用，但行員還是覺得林婦神情有異狀，於是通知大墩所員警來瞭解。

員警到場後苦勸林婦，但林婦始終相信詐騙方，經員警舉出各種詐騙案例，並通知家屬前來幫忙勸說後，她才覺得遭詐，表示接到一通自稱警察的電話，對方指她涉及詐欺案件，她為了證明自己是冤枉的才來領錢自清。

大墩派出所長葉信良表示，為杜絕詐騙保護民眾財產，特別向轄內金融機構宣導，遇有民眾無故領取大筆數目，請協助關心並立即通報派出所員警到場瞭解，以預防勝於治療的理念來降低詐欺受騙率。另民眾如有任何與詐騙相關問題，請多加利用「165」反詐騙諮詢專線或撥「110」報案專線查證。

(中時 )