八里垃圾掩埋場鹼性粉末外洩 3女大生眼傷送醫 17:192019/07/18 中時 吳亮賢 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 八里垃圾場粉末外洩造成前往參訪3名女大生送醫。（本報系資料照） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 今日下午2時許，21歲黃姓、鍾姓及22歲楊姓女大學生至八里垃圾掩埋場參訪，過程中眼睛突然感到相當不舒服，趕緊打119求助，消防人員到場後，立即以食鹽水沖洗3人眼睛，並將3人送往淡水馬偕醫院治療。 經初步研判，應是掩埋場固化管線破裂，導致鹼性粉末外洩，才會釀成這起意外，3人在送往醫院治療後，所幸並無大礙，詳細事發原因，仍待相關人員進一步釐清。 (中時 ) #掩埋場 #人員 #眼睛 #醫院 #治療 也許您會感興趣 推薦閱讀 新莊獨居男失聯 警上門見倒臥血泊 10:422019/07/14 社會 命中的貴人 消防員火警救出受困者 竟是8年前接生的孩子 18:252019/07/15 社會 先傳自殺襲擊再傳機艙異味 捷藍航空2航班接連改降 20:312019/07/15 國際 陸垃圾圍城全面上演！杭州4年垃圾可填滿西湖 12:172019/07/17 兩岸 尖端醫、新光醫院攜手細胞治療 16:062019/07/17 財經 最強「接生公」 輔大2男醫接生600名嬰兒 19:072019/07/17 生活 淡水人瑞楊黃女 歡慶106歲生日趴 22:462019/07/17 生活 路迦生醫攜手新光醫院花蓮慈濟 攻特管法送件 04:102019/07/18 產業特刊 尖端醫、新光醫 合作細胞治療 04:102019/07/18 證券．權證 「還想牽著你的手」 道出應思聰們和家屬的心聲 12:412019/07/18 生活 社會熱門新聞 富商養小3生3子 提驗DNA才知花9千萬當盤子 - 社會 抓到這蛇…就發了 值一輛瑪莎拉蒂 - 社會 館長幹譙李婉鈺被訴 調解無人到場 - 社會 離奇！男屍突張眼：想喝水 復活幾分鐘又死亡 - 社會 人妻冰箱驚見「乳白液體」 竟是小三的母乳 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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