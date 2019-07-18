今日下午2時許，21歲黃姓、鍾姓及22歲楊姓女大學生至八里垃圾掩埋場參訪，過程中眼睛突然感到相當不舒服，趕緊打119求助，消防人員到場後，立即以食鹽水沖洗3人眼睛，並將3人送往淡水馬偕醫院治療。

經初步研判，應是掩埋場固化管線破裂，導致鹼性粉末外洩，才會釀成這起意外，3人在送往醫院治療後，所幸並無大礙，詳細事發原因，仍待相關人員進一步釐清。

(中時 )