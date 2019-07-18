「跨海的鐵道技術─日本大宮鐵道博物館交流展」18日起在哈瑪星台灣鐵道館登場，首次展出鳳山支線打狗川的橋樑圖。（林宏聰攝）

鐵道迷看過來！高雄市立歷史博物館與日本大宮鐵道博物館合作，即起在哈瑪星台灣鐵道館推出「跨海的鐵道技術」交流展，展出包括日本第1條鐵道用的測量儀、1號機關車模型等珍貴文物，百年《台灣寫真帖》也將限時展示，機會難得。

高市文化局副局長王文翠指出，台灣鐵道建立於清領時期，但系統性墊基於日據時代，後來發展出線高鐵、捷運、輕軌，提升移動便利性，讓人們生活邁入另一個階段，這是全世界鐵道人共同努力的成果，希望透過這次台日交流展呈現給民眾。

「跨海的鐵道技術─日本大宮鐵道博物館交流展」聚焦台日兩地在1867年至1912年明治時期因鐵路發展而踏入近代化的歷程，特別延續當初在日本展覽的風格，浮世繪動畫中，一列火車從日本搭船開到高雄，象徵兩地交流。

大宮鐵道博物館館長宮城利久表示，雙方合作緣起於去年在日本「鐵道的黎明」展覽，這次特別挑選第1條鐵道建設用的測量儀、日本最早的鐵軌、1號機關車模型、拿破崙號機關車模型複製品運來高雄展示，「毫無疑問是非常珍貴的展品！」

高史博代理館長王御風說，配合特展，限期2個月展出1908年由台灣總督府官房文書課出版的線裝書《台灣寫真帖》，包含縱貫鐵路通車邀請函、台灣地圖、火車時刻表等，且鳳山支線打狗川的橋樑圖也首次展出，算是「國家財」等級的圖樣。

「跨海的鐵道技術」交流展即日起至明年6月30日，於哈瑪星台灣鐵道館展出，宮城利久與王御風18日開幕記者會也簽下合作意向書，希望未來結合彼此資源，延續雙方友好關係，提供大眾更多珍貴鐵道資訊。

(中時 )