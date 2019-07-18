國民黨總統初選由韓國瑜出線，許多蔡粉因此互相走告成功了，蔡粉盤算若出線的是韓而不是郭，會較好打，接下來還要打出換柱2.0。前民進黨立委林濁水打臉說，蔡粉根本搞不清戰況，民進黨危矣！

林濁水在臉書指出，蔡粉這樣想，根本是完全搞不清楚當前戰情。洪秀柱只有老藍是基本盤，韓國瑜還多了所謂陸軍的地方派系，更重要的是全球化衝擊造成貧富差距下的眾多苦民，所以韓的庶民運動，和藍綠建制菁英權貴形成對比。

林濁水憂心說，韓國瑜的基礎是如此，所以百毒不侵，情勢如此，蔡粉居然還想會「換柱」，這樣想定戰略，蔡英文會妥當？令人太擔心也太感嘆了！還是趕快睜開眼睛，看清戰場再上陣，否則不幸的苦民會更不幸，民進黨也危矣！

網友說：「看看最新的民調，韓還是贏蔡10趴以上，就算初選效應，大概也減不到5趴。真不知道蔡英文的自信在哪裡。」、「2020討厭韓vs.討厭蔡。」、「蔡英文最後大絕招不就是，難道你要讓韓國瑜當總統嗎？」

(中時電子報)