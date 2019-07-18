國民黨總統初選前，高雄市長韓國瑜連續多場造勢活動，人數到底有多少，各界說法不一，國民黨台南市黨部主委謝龍介秀出機密資料表示，國安單位已經可以用科技清楚掌握，支持韓國瑜的人到底有多少，之前分析韓國瑜5場造勢活動的到場民眾，結果讓綠營嚇到，謝龍介預言，面對綠營動用國家機器，未來選戰絕對難打！

謝龍介在臉書轉貼他上黃暐瀚節目時透露，韓國瑜日前在凱道造勢人數，有人說40萬、也有人說7萬，但根據國安單位流出的資料顯示，現場超過20萬人，而且會參加多場造勢活動的死忠韓粉「不超過5000人」，其他都是各地自發性到現場的，這個結果連綠營都嚇到。

至於國安系統是如何計算？謝龍介解釋，主要是根據每個人的手機，交叉比對前後幾天出現在活動現場超過10分鐘的人，排除住在附近或在附近工作的人後，剩下的就是參加造勢活動的，再從手機註冊資料分析機主是從哪裡來，數據甚至可以精準到個位數，相當驚人。

謝龍介分析，這些資料只有國安單位才能取得，從流出的資料也顯示，綠營是這樣在打選戰的，操盤的手法可以到非常細膩，面對綠營動用國家機器，謝龍介斷言未來的選戰絕對難打，大家要有心理準備。

(中時電子報)