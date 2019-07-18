網路服務商谷歌因大陸應用程式開發商「觸寶」(CooTek)違反其廣告政策，已封禁了這家以輸入法聞名的大陸網路公司，並將在谷歌Play Store內數十款觸寶的應用程式下架。

據BuzzFeed報導說，根據網路安全公司 Lookout 的一項調查顯示，數百款觸寶應用程式使用一種名為 BeiTaAd 的侵入式廣告軟體插件。即使在手機處於休眠、鎖定或者應用程式未開啟狀態下，該軟體也會向用戶發送騷擾性的廣告。Lookout認為，這種情況會讓很多人的手機幾乎無法使用。

谷歌為此已禁止觸寶在其應用程式商店中上架，現有數百種觸寶安卓系統應用程式中已有60多種下架，後續下架的觸寶程式可能會更多。

谷歌發言人表示：「我們的谷歌應用商店開發者政策嚴格禁止惡意行為、欺騙行為，以及破壞性的廣告。一經發現，我們將採取行動。」

報導說，觸寶對外聲稱將刪除BeiTaAd，但事後仍被發覺在許多新上架的應用程式仍包含了相同的廣告代碼，至少有 58 款更新後的應用程式包含舊代碼和新代碼，這些代碼可幫助繼續執行惡意廣告活動。

觸寶的一位發言人否認其更新的應用程式涉及惡意廣告活動，並對網安公司 Lookout 的調查提出異議，指其調查結果缺乏證據。觸寶表示，目前正在與Google Play積極溝通，努力解決問題，並消除彼此的誤解。

據公開資料顯示，觸寶公司總部位於上海，2018年9月在紐約證交所正式掛牌上市，它是今年谷歌封禁的第二家中國大陸主要應用程式開發商。今年4月，北京小熊博望科技有限公司旗下的DO Global存在廣告欺詐行為，違反了谷歌的政策，其所有應用程式均被下架。

(中時電子報)