開車出門，找車位常一位難求，連鎖速食店麥當勞的「得來速」，免下車點餐服務，方便了許多人。不過，有網友發現有機車族也進車道點餐，便拍照在臉書發文抱怨，「為何機車也要擠進得來速」。文章讓網友紛留言打臉，「麥當勞說只要有輪就可以」、「我騎腳踏車也可以去，住海邊喔」、「機車車位也難找阿」。

原PO在《爆廢公社二館》拍照發文表示，開車到麥當勞得來速點餐，卻發現後方也有機車一起進點餐車道內，她從後照鏡拍照PO網問，「為什麼騎車也要擠得來速？」、「不是一樣要等，還比較慢，且還要下車」。

有網友發文抱怨有機車擠到得來速車道。(翻攝爆廢公社二館)

貼文一出，引來近4千網友熱烈回應，「沒規定騎車不能得來速阿」、「我騎腳踏車也可以去啊，住海邊喔」、「機車也是車，也是有輪子，為什麼不能使用得來速？」、「我用滑板車都可以買了」、「機車也是不好停車啊」、「之前麥當勞就說有輪的車子就可以」、「現在得來速有熟客卷」、「以為只有妳可以拿熟客卷嗎」。

另也有網友反問，「妳也可以門市點餐，車上等，為什麼要去擠得來速等？」、「說穿了，就是4輪的看不慣2輪的」，更有網友笑稱，「先不要管騎車去得來速了，妳知道哪家診所消除臉腫最有用嗎？」。

(中時電子報)