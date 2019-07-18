2019海峽兩岸台北夏季旅展 19 日世貿一館展出 17:282019/07/18 中時 鄧博仁 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 由旅行業品質保證協會和海峽兩岸旅遊交流協會合辦的「2019海峽兩岸台北夏季旅展」，19日起至22日一連4天在台北世貿一館隆重登場，共計有21個省市、近380位文化、旅遊協會、旅行社、景區、博物館、文創業、農家樂與觀光工廠等代表來台展出，18日記者會中，品保協會理事長許晉睿（左）及海旅會主任任佳燕（右）出席宣傳。（鄧博仁攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 由旅行業品質保證協會和海峽兩岸旅遊交流協會合辦的「2019海峽兩岸台北夏季旅展」，19日起至22日一連4天在台北世貿一館隆重登場，共計有21個省市、近380位文化、旅遊協會、旅行社、景區、博物館、文創業、農家樂與觀光工廠等代表來台展出，18日記者會中，海南水晶女子樂團演奏中國傳統樂器開場。（鄧博仁攝） 由旅行業品質保證協會和海峽兩岸旅遊交流協會合辦的「2019海峽兩岸台北夏季旅展」，19日起至22日一連4天在台北世貿一館隆重登場，共計有21個省市、近380位文化、旅遊協會、旅行社、景區、博物館、文創業、農家樂與觀光工廠等代表來台展出，18日記者會中，業者紛紛推出優惠方案來吸引民眾。（鄧博仁攝） 由旅行業品質保證協會和海峽兩岸旅遊交流協會合辦的「2019海峽兩岸台北夏季旅展」，19日起至22日一連4天在台北世貿一館隆重登場，共計有21個省市、近380位文化、旅遊協會、旅行社、景區、博物館、文創業、農家樂與觀光工廠等代表來台展出，18日記者會中，業者紛紛推出優惠方案來吸引民眾。（鄧博仁攝） 由旅行業品質保證協會和海峽兩岸旅遊交流協會合辦的「2019海峽兩岸台北夏季旅展」，19日起至22日一連4天在台北世貿一館隆重登場，共計有21個省市、近380位文化、旅遊協會、旅行社、景區、博物館、文創業、農家樂與觀光工廠等代表來台展出，18日記者會中，業者紛紛推出優惠方案來吸引民眾。（鄧博仁攝） 由旅行業品質保證協會和海峽兩岸旅遊交流協會合辦的「2019海峽兩岸台北夏季旅展」，19日起至22日一連4天在台北世貿一館隆重登場，共計有21個省市、近380位文化、旅遊協會、旅行社、景區、博物館、文創業、農家樂與觀光工廠等代表來台展出，18日記者會中，品保協會理事長許晉睿（左）及海旅會主任任佳燕（右）出席宣傳。（鄧博仁攝） (中時 ) #海峽兩岸 #旅展 也許您會感興趣 推薦閱讀 兩岸旅展明登場 暑假遊東京迪士尼3萬有找 14:302019/07/18 生活 玩食熱門新聞 「阿公ㄟ豆花店」 金門模範街飄香 - 旅遊 - 中時 獨家》有夠浮誇！花蓮瑞穗春天國際觀光酒店3天2夜不夠玩 - 玩食 獨家》速食也蔬食！摩斯「未來肉漢堡」6／6開賣 - 玩食 2019海峽兩岸台北夏季旅展 19 日世貿一館展出 - 旅遊 - 中時 豆花這樣吃 鮮香麻辣自己DIY - 玩食 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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