由旅行業品質保證協會和海峽兩岸旅遊交流協會合辦的「2019海峽兩岸台北夏季旅展」，19日起至22日一連4天在台北世貿一館隆重登場，共計有21個省市、近380位文化、旅遊協會、旅行社、景區、博物館、文創業、農家樂與觀光工廠等代表來台展出，18日記者會中，海南水晶女子樂團演奏中國傳統樂器開場。（鄧博仁攝）

由旅行業品質保證協會和海峽兩岸旅遊交流協會合辦的「2019海峽兩岸台北夏季旅展」，19日起至22日一連4天在台北世貿一館隆重登場，共計有21個省市、近380位文化、旅遊協會、旅行社、景區、博物館、文創業、農家樂與觀光工廠等代表來台展出，18日記者會中，業者紛紛推出優惠方案來吸引民眾。（鄧博仁攝）

由旅行業品質保證協會和海峽兩岸旅遊交流協會合辦的「2019海峽兩岸台北夏季旅展」，19日起至22日一連4天在台北世貿一館隆重登場，共計有21個省市、近380位文化、旅遊協會、旅行社、景區、博物館、文創業、農家樂與觀光工廠等代表來台展出，18日記者會中，業者紛紛推出優惠方案來吸引民眾。（鄧博仁攝）

由旅行業品質保證協會和海峽兩岸旅遊交流協會合辦的「2019海峽兩岸台北夏季旅展」，19日起至22日一連4天在台北世貿一館隆重登場，共計有21個省市、近380位文化、旅遊協會、旅行社、景區、博物館、文創業、農家樂與觀光工廠等代表來台展出，18日記者會中，業者紛紛推出優惠方案來吸引民眾。（鄧博仁攝）

由旅行業品質保證協會和海峽兩岸旅遊交流協會合辦的「2019海峽兩岸台北夏季旅展」，19日起至22日一連4天在台北世貿一館隆重登場，共計有21個省市、近380位文化、旅遊協會、旅行社、景區、博物館、文創業、農家樂與觀光工廠等代表來台展出，18日記者會中，品保協會理事長許晉睿（左）及海旅會主任任佳燕（右）出席宣傳。（鄧博仁攝）

(中時 )