高雄陸軍官校爆發嚴重流感群聚疫情，高市衛生局17日晚間接獲國軍總醫院通報，發現疫情集中在大學儲備軍官訓練團的聯隊學員，總計4000多人參加集訓，初步掌握至少100人有發燒、咳嗽等上呼吸道症狀，確切感染人數仍有待釐清。陸軍官校對此澄清，經確診有A、B型流感人員，患者經檢查後均屬於流感輕症，經藥物治療後，症狀已逐步緩解、恢復良好。

目陸軍官校表示，前患者由本校實施區隔休養，體溫監控、環境消毒、落實戴口罩及勤洗手等積極防治作為，並由國軍高雄總醫院調派醫護人員進駐官校，專責防疫工作，協助處理。國防部軍醫局、陸軍司令部軍醫處今日會同衛福部疾管署與高雄市衛生局至本校訪查疫情，協助管控作為。

陸軍官校指出，為做好疫情管控，及照顧官兵、學員生健康，本校除了將與病患親密接觸者，先採取區隔用餐，以及將課程調整之作法外，並持續針對全體入伍生加強人員體溫量測。另針對有咳嗽、發燒等症狀人員要求配戴口罩及造冊列管，實施預防性投藥，及宣導所屬落實勤洗手等衛教觀念，以有效防杜群聚感染情事肇生。

(中時 )