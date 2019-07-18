根據川普政府內部文件顯示，美國計畫將原本用於開發援助瓜地馬拉與宏都拉斯的4200萬美元援助款，全部轉交給委內瑞拉反對派領袖瓜伊多（Juan Guaido），其中用來支付反對派薪資，並提供政府預算管理的培訓。

據路透社報導，為了因應中南美洲宏都拉斯與瓜地馬拉大批人民出走，造成美國邊境移民危機，美政府原先撥款4200萬美元（約台幣12億4千萬元）援助，但從美國國際開發署（US Agency for International Development）致國會的備忘錄顯示，這筆資金將用於支付委內瑞拉反對派的薪資、旅行、購買通訊設備費用，並提供政府預算管理的培訓。

報導指出，備忘錄上寫著：「委內瑞拉危機對美國國家利益而言，是一個重大急迫的事件」，因此必須轉撥4190萬美元資金。

委內瑞拉總統自今年1月起發生「鬧雙胞」，反對派領袖瓜伊多陣營雖然獲得美國川普政府以及多個西方國家支持，但仍與現任總統馬杜洛（Nicolas Maduro）僵持不下。不過11日傳出在挪威政府斡旋下，馬杜洛政府與反對派同意為持續進行的談判設立平台，以解決委國正在醞釀的政治危機。

(中時電子報)